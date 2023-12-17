استشهاد 4 فلسطينيين في اقتحام للاحتلال الإسرائيلي لـطولكرم ومخيمها

MENAFN - Youm7) استشهد أربعة فلسطينيون، اليوم الأحد، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم "نور شمس"، بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيدين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: الشاب وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاما)، أسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاما)، علما بأن الشابين الآخرين محمود سامر جابر (22 عاما)، وغيث ياسر شحادة (25 عاما)، كانا قد استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وإعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.



وأوضحت مصادر أن الشابين، استشهدا نتيجة إصابتهما بالقصف بطائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس، حيث تركا ينزفان وعددا من الجرحى بسبب عدم سماح قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف بالدخول إلى المخيم.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تعرقل عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعا من سيارة الإسعاف.



وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة، مواقع في حارة المنشية بالمخيم، واعتقلت عددا لم يتسن حصره من السكان خلال مداهمات واسعة وسط دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.



ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية في المخيم.



في الوقت ذاته، تمركزت دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات المنشية والمحجر والقلنسوة، في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال ضواحي شويكة وذنابة وعزبة ياسين وحي الإسكان في ضاحية أكتابا، وداهمت المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، وقامت بتكسير المركبات المتوقفة في المنطقة.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، في وقت متأخر من مساء السبت، مدينة طولكرم، من الجهة الغربية، مرورا بشارعي المحاكم والسكة، باتجاه شارع نابلس وصولا لمخيم طولكرم، ودفعت تلك القوات بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستوطنة "عناب" شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.



وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق المدينة، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية أكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.



وأفاد شهود عيان باندلاع حريق كبير في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيم نور شمس والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.



وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة، المدخل الشمالي لمخيم طولكرم وشرعت في أعمال تجريف للمكان، وسط اندلاع مواجهات وسماع أصوات انفجارات في المنطقة.



وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، عن الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المحافظة اليوم الأحد، حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس وغزة وتنديدا بجرائم ومجازر الاحتلال، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارس المحافظة.



وباستشهاد الشباب الأربعة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 295 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



