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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

12/17/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.


وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.


ويتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول عيد الأنوار اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل منذ عام 1994.







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