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وزير الزراعة: التحول الرقمى فى الحجر الزراعى لتيسير تعامل المصدرين والمستوردين

12/17/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Youm7) عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.



يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز منظومة التحول الرقمي في كل المجالات والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، التى تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرى والتعامل الكترونى والرقمى وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة
واتخاذ القرار من خلال توفير كل الإحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها .



أضاف القصير، أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الاجرات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية، وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.














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