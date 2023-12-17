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وزير النقل: ننفذ خطة عاجلة لإنشاء الكبارى أعلى المزلقانات الأكثر خطورة

12/17/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Youm7) أجري المهندس كامل الوزير - وزير النق ، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حيث تفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أعمال إنشاء كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا والذي يتم تنفيذه بإنشاء كوبري خرساني بطول 633 مترا وعرض 20 مترا في الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه (في اتجاه محلة موسى ينتهي إلى رامب بعد مزلقان السكة الحديد بإتجاه الجامعة) وحيث يأتي إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلي المزلقانات الأكثر خطورة علي شبكة السكك الحديدية، وحيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء 30 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث
والمحافظة على أرواح المواطنين وقد تم الانتهاء من تنفيذ (5) كباري هي (المديرية/ المضيق السيل/ الصيرفي/ العصلوجي حتى الآن ) وسيساهم هذا الكوبري في ربط غرب مدينة كفر الشيخ (اتجاه محلة موسى) بشرق المدينة أعلى مزلقان سكة حديد سخا وكذلك نقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة بالربط على الطريق الحر (طنطا كفر/ الشيخ ) وكفر الشيخ دسوق الحر.



كما تفقد المهندس وزير النقل طريق كفرالشيخ /دسوق الحر المزدوج والذي تم الانتهاء من تنفيذه من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل وذلك بطول 13كم كمرحلة أولي بعدد 3 حارات، ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 مترا، وحيث اشتمل المشروع على 22 عملا صناعيا (13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات، كما تابع الوزير الأعمال الجاري تنفيذها للربط على طريق قلين سيدي سالم بطول 1 كم والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن إلى 85%، كما تابع الوزير اعمال تنفيذ الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم بطول 550 متر بعرض 9 أمتار وإنشاء كوبري سطحي أعلى مصرف نمرة 8 وتطوير وإعادة تأهيل الكوبري الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل، كما استعرض الوزير المخطط الخاص باستكمال رفع كفاءة وتطوير طريق كفر الشيخ دسوق القديم الزراعي في المسافة من مصرف8 وحتى دسوق بطول 16 كم مع المحافظة على عدم نزع ملكية أي أراضي زراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.



وأكد الوزير على أهمية طريق كفر الشيخ / دسوق الحر الذي يعتبر محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام كما ان هذا المحور هو جزء، من المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق اسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.



بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع رفع كفاءة رافد بلطيم بطول 68 كم والذي يعتبر أحد المحاور ال 8 الطولية التي تربط القاهرة والدلتا بالطريق لدولي الساحلي وهي محاور( بنها/ المنصورة/ دمياط شرق النيل - بنها/ المنصورة/ دمياط غرب النيل - طنطا / كفر الشيخ / بلطيم / الدولي الساحلي - رافد جمصة -طنطا /كفر الشيخ /دسوق /مطوبس / رشيد - محور النوبارية - طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع من القاهرة مرورا بالدلتا.حتى الموانئ البحرية والتجمعات الساحلية الجديدة .



وتابع الوزير في رافد بلطيم الاعمال الجاري تنفيذها بطول 22كم باستخدم معدات اعادة تدوير طبقات الرصف FDR وأعمال طبقات الرصف الاسفلتي في الاتجاهين ووجه الوزير بإزالة كافة التعديات على جانبي الطريق وإزالة المطبات العشوائية



كما تفقد الوزير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من بلطيم حتى كفر البطيخ حيث يتم تطوير الطريق ليصبح بعد التطوير بعدد 6حارات لكل اتجاه بالإضافة منهم 3 حارات في كل اتجاه رصف خرساني مخصص للشاحناتلمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة وفصل حركة البضائع عن الركاب لتسهيل تحرك وانتقال المركبات وتحسين مستوي الخدمة والآمان .وأشار وزير النقل إلى أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم بطول 200 كم لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية ابو قير جرجوب ) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط ، بورسعيد ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسكندرية ومطروح ، والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة و جمصة و مطوبس بكفرالشيخ ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة .



ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط ( المرحلة الاولى ) بطول 38 كم ( أحد طرق مبادرة حياة كريمة ) حيث تم استخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من بوابة الرسوم بطريق دمياط /شربين



كما تفقد الوزير مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3 كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا /دمياط ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وكوبري المرورو الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري إنشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.





تفقد طريق دسوق كفر الشيخ



جانب من زيارة وزير النقل



جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري



محور كفر الشيخ دسوق الحر



وزير النقل ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان أعمال إنشاء طريق دسوق المزدوج















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