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رضا حجازى: نؤمن بالتحول الرقمى فى تطوير التعليم وتسليم ملايين التابلت لطلاب الثانوية

12/17/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعلي والتعليم الفنى، إن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمى، لأنه الاتجاه العالمى ويسهم فى حل مشكلات كثيرة فى التعليم والتحديات والتحول الرقمى المقصود المنخرط فى العملية التعليمية وليس موازيا للعملية التعليمية بأن يكون موجودا فى المناهج وتدريب المعلمين والتقييمات، ومصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم فى جائحة كورونا بفضل ما تمتلكها من بنية تكنولوجي كبيرة فى المدارس ونؤمن بالتحول الرقمى فى ظل الرقمى الكبير والذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل التى اختلفت، مؤكدا أن التكنولوجيا مهمة فى مساعدة المعلم لأداء دوره ولكن لا يمكن الاستغناء عن المعلم بالتحول الرقمى.



وأضاف خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن للتعلم من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر منصات كما أن هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس والموهوبين، كما أنه فى المرحلة الثانوية لا توجد طباعة كتب بل مواد رقمية.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين لكل مدرس بريد الكتروني فى مصر ويتم توصيل الرسالة عبر البريد الإلكتروني لكل معلم، كما تم تدريبهم على إنتاج المواد التعليمية الرقمية، وهناك منصات رقمية عليها مواد تدريبية للمعلمين، موجها الشكر المعونة الأمريكية فى تدريب المعلمين، مضيفا أن مصر لديها آلية كبيرة فى انتقاء المعلمين الجدد وتمت بشفافية بشكل إلكترونى، قائلا: لا تطوير بدون انتقاء أكفأ المعلمين حتى يتم استثماره بشكل
جيد، كما أن هناك آليات إلكترونية ورقمية لترقية المعلمين.



وتابع الوزير هناك2500 مدرسة أصبحت ذكية وبها بنية تكنولوجية ويتم امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، كما أن تراخيص المدارس الخاصة يتم من خلال التقديم عبر منصة، إضافة إلى تطبيق الغياب الإلكترونى للطلاب كما أن
نتائج الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا، موضحا أن التكنولوجيا لو موازية للعملية التعليمية لا فائدة منها ولكن لا بد و أن تكون داخل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هناك قنوات تعليمية يتم بث فيها المواد الدراسية وفترة المشاهدة تعادل حصتين دراسيتين فى المدرسة، كما تم مد الطلاب المرحلة الثانوية بملايين من أجهزة التابلت.





ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم ،علي رأسهم الدكتور احمد ضاهر ، نائب وزير التعليم لشئون تكنولوجيا التعليم ، ومنظمة اليونسكو، وتهدف ورشة العمل ، إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية،وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، كما يهدف لتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم، ويستهدف ورشة العمل في جلستها الاولي، عرض لرحلة في مجال تكنولوجيا التعليم.












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