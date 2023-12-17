آليات جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى السلع المعمرة.. التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) أطلق
جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز منذ قليل مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة كل مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ويستهدف الجهاز العمل على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع المعمرة وأيضا مدى توافر خدمة ما بعد البيع وتوفير الصيانة والتزام الشركات
بفترة الضمان في إطار الحرص على حقوق المستهلك.
على جانب آخر، حرص جهاز حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية من تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما يستمر الجهاز في تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 ، حيث يتم إحالة الشكاوى الى الإدارة المختصة
بالجهاز
والعمل على حلها.
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