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آليات جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى السلع المعمرة.. التفاصيل

12/17/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Youm7) أطلق
جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس مجلس إدارة الجهاز منذ قليل مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة كل مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ويستهدف الجهاز العمل على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع المعمرة وأيضا مدى توافر خدمة ما بعد البيع وتوفير الصيانة والتزام الشركات
بفترة الضمان في إطار الحرص على حقوق المستهلك.



على جانب آخر، حرص جهاز حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية من تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما يستمر الجهاز في تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 ، حيث يتم إحالة الشكاوى الى الإدارة المختصة
بالجهاز
والعمل على حلها.












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