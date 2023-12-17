وزيرا الخارجية الإسرائيلى والفرنسى يعقدان مباحثات فى تل أبيب

وزيرا الخارجية الإسرائيلى والفرنسى يعقدان مباحثات فى تل أبيب
التاريخ
12/17/2023 4:24:39 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن وزيرى الخارجية الإسرائيلي والفرنسي يعقدان مباحثات في تل أبيب.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا فى وقت سابق: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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