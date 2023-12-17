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وزيرا الخارجية الإسرائيلى والفرنسى يعقدان مباحثات فى تل أبيب

12/17/2023 4:24:39 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن وزيرى الخارجية الإسرائيلي والفرنسي يعقدان مباحثات في تل أبيب.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا فى وقت سابق: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".







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