5 معلومات عن بابا الفاتيكان فرانسيس فى عيد ميلاده الـ87.. صور

MENAFN - Youm7) يحتفل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس ، اليوم 17 ديسمبر بعيد ميلاده الـ 87 عاما، ولم يكن عام 2023 الافضل لديه من حيث صحته، حيث يعانى من مشكلة التهاب مفاصل ركبته الذى منعه لفترة طويلة من المشى واجبره على التحرك على كرسى متحرك، كما أنه من أيام أصيب بالتهاب فى رئتيه بسبب اصابته بالانفلونزا أجبرته على إلغاء جزء من أجندته.

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس





ويعتبر البابا فرانسيس، واحدا من أبرز الشخصيات العامة فى العالم، واقترب من كرسى البابوية عام 2005، فبعد وفاة البابا يوحنا بولس الثانى، حصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى المجمع البابوى، لكن البابا بنديكت السادس عشر حصد أكبر عدد من الأصوات.

وهو بالترتيب، بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.

تلقى البابا تعليمه الابتدائى فى مدرسة للآباء الساليزيان فى إحدى ضواحى بيونس آيرس، أما مدرسته الإعدادية فكانت متخصصة فى التقنيات الكيميائية.

بابا الفاتيكان مع الاطفال





وتشير بعض المصادر إلى حصوله على شهادات دراسة عليا فى الكيمياء فى وقت لاحق من جامعة بوينس آيرس.

وهناك 5 معلومات عن بابا الفاتيكان فى يوم عيد ميلاده..

اسمه الحقيقى خورخى ماريو بيرجولجيو وولد فى الأرجنتين ببوينيس آيريس فى 17 ديسمبر 1936.يصبح ثالث معمر فى الكنيسة الكاثوليكية

بعد اكتمال عمره 87 عاما بعد ، وذلك بعد البابا ليو الثالث عشر الذى توفى عن عمر يناهز 93 عاما، ووكليمنت الثاني عشر، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا.- لديه 4 إخوة ووالده كان مهاجرا إيطاليا وكان والده يعمل فى السكك الحديدية.

لديه رئة واحدة فقط بعد إصابة رئته الأخرى بعدوى خطيرة وتم استئصال الجزء العلوى من الرئة اليمنى ، عندما كان عمره 21 عاما، وفقا لقناة تيليبزا الأرجنتينية.

يحب صور السيلفى وأول صورة شخصية على الانستجرام تجاوزت فى غضون ساعات قليلة 12 الف اعجاب فى 2015 ، وفقا لصحيفة "لا ناثيونال" الأرجنتينية.

البابا فرانسيس، الوحيد الذي تصدرت صورته غلاف مجلة "رولينج ستون" في يناير 2014











