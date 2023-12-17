Sunday, 17 December 2023 02:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للصناعة

12/17/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسؤولون في سول أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول عين وزيرا جديدا للصناعة في تعديل وزاري اليوم الأحد.


وأوضح المسؤولون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه تم ترشيح وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-كيون وزيرا جديدا للصناعة والطاقة، حيث يأتي تعيين آن دوك-كيون بعد 3 أشهر فقط من تولي الوزير الحالي بانغ مون-كيو منصبه في سبتمبر الماضي.


وباعتباره خبيرا في مجال التجارة الدولية، عمل "آن" مستشارا لوزارة الخارجية ووزارة الصناعة، كما أنه كان أول وزير للتجارة في إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول.







MENAFN17122023000132011024ID1107609988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث