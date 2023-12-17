الرئيس الكوري الجنوبي يعين وزيرا جديدا للصناعة

MENAFN - Youm7) أعلن مسؤولون في سول أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول عين وزيرا جديدا للصناعة في تعديل وزاري اليوم الأحد.



وأوضح المسؤولون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه تم ترشيح وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-كيون وزيرا جديدا للصناعة والطاقة، حيث يأتي تعيين آن دوك-كيون بعد 3 أشهر فقط من تولي الوزير الحالي بانغ مون-كيو منصبه في سبتمبر الماضي.



وباعتباره خبيرا في مجال التجارة الدولية، عمل "آن" مستشارا لوزارة الخارجية ووزارة الصناعة، كما أنه كان أول وزير للتجارة في إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول.