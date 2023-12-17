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مصرع 13 شخصا جراء عاصفة اجتاحت مدينة ساحلية بالأرجنتين

12/17/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس بلدية مدينة (باهيا بلانكا) بالأرجنتين، مصرع 13 شخصا على الأقل، جراء عاصفة شديدة ضربت المدينة.


وقال رئيس البلدية، فيديريكو سوسبيليس وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، :"إن العاصفة القوية التي اجتاحت المدينة تسببت بهبوب رياح مدمرة تتجاوز سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل".


ودعت البلدية السكان إلى تجنب الأنشطة الخارجية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.


بدوره، أصدر مكتب رئيس الأرجنتين خافيير مايلي، بيانا قدم فيه التعازي لأسر الضحايا، ونصح السكان بالبقاء داخل منازلهم.







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