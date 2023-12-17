موعد المؤتمر الصحفى لكولر والشناوى عن مباراة الأهلى وفلومينينسى

(MENAFN
- Youm7) يحضر مارسيل كولر، المدير الفني
للأهلى ، ومحمد الشناوي قائد
الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين باستاد الجوهرة بمدينة جدة.
ويعقد المؤتمر الصحفي فى السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة ـ باستاد الجوهرة، ويتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي فى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.
الأهلي صعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد الجوهرة بمدينة جدة.
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