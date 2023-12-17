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موعد المؤتمر الصحفى لكولر والشناوى عن مباراة الأهلى وفلومينينسى

12/17/2023 4:24:11 AM
(MENAFN- Youm7) يحضر مارسيل كولر، المدير الفني
للأهلى ، ومحمد الشناوي قائد
الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلومينينسي البرازيلي فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين باستاد الجوهرة بمدينة جدة.

ويعقد المؤتمر الصحفي فى السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة ـ باستاد الجوهرة، ويتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي فى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي صعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد الجوهرة بمدينة جدة.







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