كوكا وشحاتة وفيصل وصابر.. 4 نجوم من المنتخب الأولمبى يتألقون فى دورى Nile

(MENAFN
- Youm7) تألق عدد كبير من لاعبى منتخب مصر الأولمبى الفترة الأخيرة أثناء مباريات فرقهم في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، ويحاولون إثبات أنفسهم قبل خوض أولمبياد باريس القادمة 2024.
وضمن منتخب مصر الأولمبى التأهل لأولمبياد باريس العام المقبل، بعد حصد المركز الثانى من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
ويسعى اللاعبون من الاستمرار فى المشاركة مع أنديتهم والتألق لضمان التواجد فى التشكيل الاساسى للفراعنة في أولمبياد باريس 2024 والتي تأتى أبرزهم :
أحمد نبيل "كوكا"
اعتمد السويسرى كولر، المدير الفني لفريق الاهلى ، على اللاعب أحمد نبيل "كوكا" بشكل كبير ضمن اللاعبين الأساسيين فى خط وسط الفريق الأحمر، وظهر بشكل قوى حيث شارك في 14 مباراة حتى الآن بالقميص الأحمر.
محمد شحاتة
لفت محمد شحاتة، لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش، الأنظار بشدة، حيث دخل مسئولو أندية شعبية كبيرة فى مفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث شارك حتى الآن فى جميع مباريات فريقه.
محمود صابر
تألق محمود صابر لاعب فريق زد والمعار من نادى بيراميدز بشكل قوى فى مباريات فريقه وشارك فى 10 مباريات وتمكن من تسجيل هدف، حيث يعد من أفضل المواهب فى بطولة الدورى هذا الموسم.
أسامة فيصل
ظهر أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من فريق الزمالك بشكل قوى خلال المباريات التى شارك فيها مع فريقه، وتمكن من تسجيل 3 أهداف خلال 10 مباريات.
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