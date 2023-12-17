كوكا وشحاتة وفيصل وصابر.. 4 نجوم من المنتخب الأولمبى يتألقون فى دورى Nile

MENAFN - Youm7) تألق عدد كبير من لاعبى منتخب مصر الأولمبى الفترة الأخيرة أثناء مباريات فرقهم في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، ويحاولون إثبات أنفسهم قبل خوض أولمبياد باريس القادمة 2024.

وضمن منتخب مصر الأولمبى التأهل لأولمبياد باريس العام المقبل، بعد حصد المركز الثانى من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ويسعى اللاعبون من الاستمرار فى المشاركة مع أنديتهم والتألق لضمان التواجد فى التشكيل الاساسى للفراعنة في أولمبياد باريس 2024 والتي تأتى أبرزهم :

أحمد نبيل "كوكا"

اعتمد السويسرى كولر، المدير الفني لفريق الاهلى ، على اللاعب أحمد نبيل "كوكا" بشكل كبير ضمن اللاعبين الأساسيين فى خط وسط الفريق الأحمر، وظهر بشكل قوى حيث شارك في 14 مباراة حتى الآن بالقميص الأحمر.

محمد شحاتة

لفت محمد شحاتة، لاعب خط وسط فريق طلائع الجيش، الأنظار بشدة، حيث دخل مسئولو أندية شعبية كبيرة فى مفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث شارك حتى الآن فى جميع مباريات فريقه.

محمود صابر

تألق محمود صابر لاعب فريق زد والمعار من نادى بيراميدز بشكل قوى فى مباريات فريقه وشارك فى 10 مباريات وتمكن من تسجيل هدف، حيث يعد من أفضل المواهب فى بطولة الدورى هذا الموسم.

أسامة فيصل

ظهر أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من فريق الزمالك بشكل قوى خلال المباريات التى شارك فيها مع فريقه، وتمكن من تسجيل 3 أهداف خلال 10 مباريات.