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حمادى عبد البارى يكشف أسباب استقالته من جهاز كرة اليد بنادى الزمالك

12/17/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Youm7) كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، كواليس تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات الماضية، بسبب عدم استقرار أوضاعه داخل الفريق عقب تعيين رئيس جهاز جديد.

وقال عبد البارى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه حتى الآن لم يتم مناقشة استقالته أو الرد عليها من قبل المجلس بالقبول أو الرفض، مؤكداً عدم استمراره خلال المرحلة المقبلة.

واقترب مجدى أبو المجد بقوة من قيادة فريق كرة اليد بنادى الزمالك ببداية المرحلة الثانية من دورى المحترفين، خلفا لأحمد هتلر المدير الفنى الحالى، فضلا عن دعم الفريق بصفقات جديدة.

وتنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى
كرة اليد
للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.








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