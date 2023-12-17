حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- السابع عشر من ديسمبر

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1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي للكويت بمسافة 12 ميلا تبدأ من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيس والجزر الكويتية واعتبر جون الكويت مياها داخلية بحتة.

1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين الكويت والمملكة العربية السعودية المعتمدة من اللجنة الفنية الثنائية المشتركة في محضرها الموقع في الكويت بتاريخ 27 يونيو 1966.

1979 - الفنان عوض الدوخي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 47 عاما وهو أحد أبرز المطربين الكويتيين إذ تميز عن غيره من الفنانين بالبحة الجميلة في صوته.

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة حيث قسمت الكويت إلى 25 دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس.

1995 - بنك التسليف والادخار يقرر وقف نشاط الادخار بأشكاله كافة ووقف احتساب الفوائد على حسابات الادخار اعتبارا من نهاية يوم عمل 31 ديسمبر من العام نفسه.

2002 - الشيخ ناصر سعود المحمد الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 80 عاما وهو أحد أبرز من ساهم في إظهار الوجه التجاري لمنطقة السالمية حيث ترأس مجلس حي المنطقة ورعى النشاطات الاجتماعية والخدمية في هذه المنطقة وتقلد منصب رئيس الاتحاد الكويتي لملاك العقارات التجارية والاستثمارية واتصف الشيخ ناصر برعايته للأعمال الخيرية والمساهمة فيها.

2006 - وزير الإعلام محمد السنعوسي يقدم استقالته من منصبه قبل يوم واحد من مناقشة استجواب برلماني موجه إليه من النائب الدكتور فيصل المسلم وذلك - بحسب صحيفة الاستجواب - حول تعدي الوزير على الحريات التي كفلها الدستور وإخلاله بمبدأ التعاون بين السلطتين والقيام بمسؤوليات وزارته.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مدينة صباح الأحمد البحرية في منطقة الخيران وقام بإطلاق مياه البحر في القنوات والممرات المائية للمرحلة الثالثة حيث تعد المدينة الأولى المتكاملة المرافق والخدمات التي أنجزها القطاع الخاص.

2010 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا لبنين بقيمة 7ر3 مليون دينار للاسهام في تمويل مشروع تحسين شبكات الطرق.

2010 - لاعب نادي السالمية عبدالله المزين يتوج بطلا لمنافسات فردي بطولة الأندية العربية ال13 (للاسكواش) التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بعد تغلبه في اللقاء النهائي على لاعب من نادي مدينة الحسين الأردني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

2010 - رجل الأعمال وائل جاسم الصقر ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 64 عاما وهو وجه بارز في ميدان الاقتصاد والأعمال والبيئة تولى مواقع عدة في حياته العملية منها رئيس لجنة رجال الأعمال الكويتية - اليابانية ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

2016 - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تدخل أول دفعة من مساعداتها إلى مدينة حلب السورية المنكوبة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري.

2022 - المتسابق فيصل بوربيع يحقق لقب بطل أبطال العالم بفئة (ستوك) للمبتدئين ضمن منافسات بطولة تايلاند الدولية للدراجات المائية.

2022 - المتسابق عبدالله الفاضل يحقق لقب بطل أبطال العالم بفئة (ستوك) لكبار المحترفين PRO ضمن منافسات بطولة تايلاند الدولية للدراجات المائية.(النهاية)