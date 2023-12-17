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نائبة الرئيس الامريكي: أمير الكويت الراحل كان له فضل كبير في تعزيز صداقتنا وشراكتنا الاستراتيجية

12/17/2023 4:24:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 12 (كونا) -- قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح كان له فضل كبير في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة.
وأعربت هاريس في تصريح صحفي مساء أمس السبت عن بالغ التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة المغفور له باذن الله تعالى امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وأضافت "بينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة فإن قلوبنا معهم .. لقد ساعد الشيخ نواف الاحمد طوال مسيرته في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت".
وأوضحت أنه "بفضل قيادة أمير الكويت الراحل تواصل بلدينا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وبينما نكرم حياته وإرثه فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكوماتنا وشعبنا سوف تستمر".
من جهته اعرب وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن في بيان عن وزارة الدفاع (البنتاغون) عن بالغ الحزن بوفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وقال اوستن "لقد كان الامير الراحل شريكا وصديقا قيما للولايات المتحدة وأظهر التزاما دائما بالدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط".
وأضاف "لن ننسى شجاعته وقيادته وسأتذكر أيضا باعتزاز كرم ضيافته عندما زرت الكويت في سبتمبر عام 2021" مقدما احر التعازي لشعب الكويت ولاسرة ال صباح.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن قد اعربا في بيانين منفصلين مساء امس السبت عن بالغ الحزن والمواساة لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وقال بايدن في بيان من البيت الابيض ان امير الكويت الراحل "كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده" مقدما التعازي لاسرة ال الصباح والشعب الكويتي.(النهاية) ا م م / م خ

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