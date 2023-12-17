(بورصة الكويت) تعطل أعمالها اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة ايام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت بورصة الكويت عن تعطيل اعمالها اعتبارا من اليوم الاحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
وقالت البورصة على موقعها الالكتروني انه نظرا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وبناء على الإعلان الرسمي للحداد ستعطل بورصة الكويت أعمالها اعتبارا من اليوم الأحد.
واضافت أنها ستستأنف العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأربعاء المقبل.
ونعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس السبت.
وأعلن مجلس الوزراء امس الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.(النهاية)
م ك ع / م غ ع
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