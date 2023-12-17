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(بورصة الكويت) تعطل أعمالها اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة ايام

12/17/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت بورصة الكويت عن تعطيل اعمالها اعتبارا من اليوم الاحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
وقالت البورصة على موقعها الالكتروني انه نظرا للمصاب الجلل بوفاة المغفور له صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وبناء على الإعلان الرسمي للحداد ستعطل بورصة الكويت أعمالها اعتبارا من اليوم الأحد.
واضافت أنها ستستأنف العمل بالأوقات الاعتيادية يوم الأربعاء المقبل.
ونعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس السبت.
وأعلن مجلس الوزراء امس الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.(النهاية)

م ك ع / م غ ع




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