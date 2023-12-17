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البلدية: الجنائز أنهت بالتنسيق مع الجهات المختصة تحضيرات احتضان أرض الكويت جثمان فقيدها سمو الأمير الراحل

12/17/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد أن إدارة شؤون الجنائز أنهت كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة لاحتضان أرض الكويت الطاهرة جثمان فقيدها المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في بيان صحفي انه تم تأمين وتنظيم عملية نقل جثمان فقيد الكويت بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبخات.
وأوضح المطيري أن (شؤون الجنائز) قامت بالتنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة تجهيز نقل نعش جثمان سمو الامير الراحل.
وذكر انه تم التنسيق كذلك مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة واتخاذ الترتيبات الخاصة بمسار نقل جثمان فقيد الكويت وخطة إغلاق بعض المداخل بما لا يؤثر على سير العمل في المقبرة لاستقبال الجنائز اليومية.(النهاية)

ط م س/ م غ ع




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