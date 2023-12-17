سمو رئيس الحرس الوطني ينعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- نعى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني اليوم الأحد بخالص العزاء وصادق المواساة فقيد الكويت الكبير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان سمو الشيخ سالم العلي تقدم بخالص العزاء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.
ودعا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.(النهاية) ح م د / ا ع ب
MENAFN17122023000071011013ID1107609973
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.