نائب رئيس الحرس الوطني ينعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- نعى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد ببالغ الحزن والأسى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ فيصل النواف تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.
ودعا الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.(النهاية) ح م د / ا ع ب
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