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نائب رئيس الحرس الوطني ينعى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه

12/17/2023 4:23:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- نعى نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد ببالغ الحزن والأسى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان الشيخ فيصل النواف تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب الكويتي الوفي بوفاة فقيد الكويت الكبير.
ودعا الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.(النهاية) ح م د / ا ع ب

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