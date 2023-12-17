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المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

12/17/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)-ضبطت كوادر وزارة المياه والري بالتعاون الجهات المختصة حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية بالقرب من المغطس داخل إحدى المزارع .
وتأتي عملية الضبط ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والاحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة.
وأوضحت السلطة في بيان اليوم الأحد، أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع محافظ البلقاء وشرطة غرب البلقاء -الامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.
وأكدت سلطة المياه أن حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة غرب البلقاء والدرك باسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.
--(بترا)
ي ع/ أ أ / س س
17/12/2023 12:11:16

MENAFN17122023000117011021ID1107609971

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