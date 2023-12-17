المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)-ضبطت كوادر وزارة المياه والري بالتعاون الجهات المختصة حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية بالقرب من المغطس داخل إحدى المزارع .
وتأتي عملية الضبط ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والاحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة.
وأوضحت السلطة في بيان اليوم الأحد، أنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع محافظ البلقاء وشرطة غرب البلقاء -الامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.
وأكدت سلطة المياه أن حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة غرب البلقاء والدرك باسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.
--(بترا)
ي ع/ أ أ / س س
17/12/2023 12:11:16
MENAFN17122023000117011021ID1107609971
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