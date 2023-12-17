الشمالي : 45.2 مليون دينار الدعم المقدم للقطاع الصناعي للعام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 17كانون الأول (بترا)-عمر ضمرة- أكد وزير الصناعة والتجارة و التموين يوسف الشمالي، أن إجمالي قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2023 للجولة الأولى لجميع برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة تبلغ حوالي 45.2 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية، والتي تشكل بمجملها 50.2بالمئة من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق الأربعة البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

وقال الشمالي، خلال زيارته لغرفة صناعة الزرقاء ولقائه عددا من الصناعيين والمستثمرين في محافظة الزرقاء ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إنه يتم التحاور من خلال اللقاءات الميدانية حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والحصول على التغذية الراجعة، للاستئناس بها لدى وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تخص الاقتصاد الوطني.

وتحدث عن نتائج تقييم الشركات الصناعية التي تم اختيارها وعددها 135 منشأة، للاستفادة من برنامج الحوافز المبني على المخرجات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة ،حيث سيتم تقديم دعم مالي لها غير مسترد على شكل حوافز مالية بقيمة حوالي 29.63 مليون دينار والتي تشكل 57.2بالمئة من الكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع خطط تطوير المنشآت الصناعية، وقيمتها 51,763 مليون دينار.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة المملكة للعام 2024 لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية، بهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذ أن هنالك العديد من إجراءات الدعم للقطاع الصناعي التي تمت سابقا ،وذلك تقديرا من الحكومة لأهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق المحلي وغير ذلك.

وأضاف أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية التنفيذية لدعم القطاع الصناعي، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مع أطراف دولية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد الشمالي، أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ولنا في ذلك تجارب سابقة كفلت استمرار سلاسل التوريد بالعمل وتلبية احتياجات السوق المحلي والمحافظة على توازنات الأسعار.

من جانبه ثمن الجغبير، أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للصناعة الوطنية، لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق، حيث أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة وتلبية احتياجات السوق من العديد من السلع .

بدوره ، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن حجم القطاع الصناعي في محافظتي الزرقاء والمفرق يعكس التطورات في مجال الاستثمار الصناعي ،من خلال حجم الصادرات المتنامي للقطاعات الصناعية المختلفة، إذ أن الصادرات الصناعية للمحافظتين زادت بنسبة فاقت الـ 50 بالمئة خلال 10 أعوام، لتبلغ ما مجموعه 1330 مليون دولار عام 2022.

وأفاد بأن الصادرات التراكمية لغرفة صناعة الزرقاء لتاريخ اليوم بلغت 1256 مليون دولار منخفضة بنسبة 1بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي، منسجمة مع منحنى الصادرات العام للمملكة والذي انخفض بنسبة 2 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الحالي.

كما عرض حمودة، وعدد من صناعيي الزرقاء، للمطالب الخاصة بالقطاع الصناعي في المحافظة، حيث أجاب عليها الوزير الشمالي، لافتا إلى أنه ستتم متابعتها بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن.

وفي أعقاب اللقاء زار الشمالي، مصنعا ومركزا تجاريا في الزرقاء واطلع على سير العمل فيهما.

--(بترا)

ع ض/أ م / س س

17/12/2023 12:04:17