تجارة عمان والعصرية للطاقة توقعان اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- وقّعت غرفة تجارة عمان مع الشركة الاردنية العصرية للطاقة، اتفاقية مشروع نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهروضوئية لصالح الغرفة.
وتهدف الاتفاقية التي وقّعها مدير عام الغرفة هشام الدويك، ورئيس هيئة مديري الشركة الأردنية العصرية أحمد سالم، بحضور ممثلين من المركز الوطني لبحوث الطاقة بالجمعية العلمية الملكية، المُشرفة على المشروع، إلى توفير ما نسبته 100 بالمئة من قيم الكهرباء المترتبة على الغرفة.
وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، فإن الاتفاقية تهدف إلى تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وفحص وصيانة نظام الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام توليد الطاقة المتجددة بواسطة النقل بالعبور على منطقة العمل والمقامة على قطعة أرض تعود ملكيتها لغرفة تجارة عمان.
وتضمّنت الاتفاقية قيام إئتلاف الشركة العصرية للطاقة بتوريد وتخزين وتركيب وفحص وتجهيز"النظام" للتشغيل التجاري ضمن "المشروع" بقدرة لا تقل عن 265 كيلوواط -321 كيلوواط ذروة بشكل سليم وكفاءة عالية، ومن ثم ربط النظام بشبكة شركة الكهرباء الأردنية وتشغيله وتصدير الطاقة الكهربائية للشبكة.
وأكد الدويك، أن تجارة عمان تولي قضية الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كل اهتمامها، وتسعى لتخفيض الكلف المترتبة عليها لسنوات قادمة، وصولاً الى تصفير فواتيرها ، الأمر الذي سيعود بالفائدة عليها ومساعدتها في تقديم خدماتها لأعضائها بكلفة اقل.
وأشار إلى أنه خلال فترة أربع سنوات من بدء المشروع، ستتمكن الغرفة من استرداد قيمة المبالغ التي تم دفعها لإقامة هذا النظام، مؤكداً ان هذه الاتفاقية تأتي كخطوة عمليّة لترجمة الخطة التنفيذية للغرفة في إدارة مواردها وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات الذي تسعى اليه الغرفة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
بدوره، بيّن سالم أن الشركة متخصصة في هذا النوع من العمل وأنها قد تمكّنت من تنفيذ أول مشروع لآلية التنمية النظيفة لمحطة الكهرباء الحرارية في العقبة بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الضارة من المحطة.
--(بترا)
س ص / س س
17/12/2023 11:59:20
MENAFN17122023000117011021ID1107609969
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