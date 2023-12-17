تجارة عمان والعصرية للطاقة توقعان اتفاقية مشروع توليد الطاقة الكهربائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- وقّعت غرفة تجارة عمان مع الشركة الاردنية العصرية للطاقة، اتفاقية مشروع نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهروضوئية لصالح الغرفة.

وتهدف الاتفاقية التي وقّعها مدير عام الغرفة هشام الدويك، ورئيس هيئة مديري الشركة الأردنية العصرية أحمد سالم، بحضور ممثلين من المركز الوطني لبحوث الطاقة بالجمعية العلمية الملكية، المُشرفة على المشروع، إلى توفير ما نسبته 100 بالمئة من قيم الكهرباء المترتبة على الغرفة.

وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، فإن الاتفاقية تهدف إلى تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وفحص وصيانة نظام الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام توليد الطاقة المتجددة بواسطة النقل بالعبور على منطقة العمل والمقامة على قطعة أرض تعود ملكيتها لغرفة تجارة عمان.

وتضمّنت الاتفاقية قيام إئتلاف الشركة العصرية للطاقة بتوريد وتخزين وتركيب وفحص وتجهيز"النظام" للتشغيل التجاري ضمن "المشروع" بقدرة لا تقل عن 265 كيلوواط -321 كيلوواط ذروة بشكل سليم وكفاءة عالية، ومن ثم ربط النظام بشبكة شركة الكهرباء الأردنية وتشغيله وتصدير الطاقة الكهربائية للشبكة.

وأكد الدويك، أن تجارة عمان تولي قضية الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كل اهتمامها، وتسعى لتخفيض الكلف المترتبة عليها لسنوات قادمة، وصولاً الى تصفير فواتيرها ، الأمر الذي سيعود بالفائدة عليها ومساعدتها في تقديم خدماتها لأعضائها بكلفة اقل.

وأشار إلى أنه خلال فترة أربع سنوات من بدء المشروع، ستتمكن الغرفة من استرداد قيمة المبالغ التي تم دفعها لإقامة هذا النظام، مؤكداً ان هذه الاتفاقية تأتي كخطوة عمليّة لترجمة الخطة التنفيذية للغرفة في إدارة مواردها وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات الذي تسعى اليه الغرفة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

بدوره، بيّن سالم أن الشركة متخصصة في هذا النوع من العمل وأنها قد تمكّنت من تنفيذ أول مشروع لآلية التنمية النظيفة لمحطة الكهرباء الحرارية في العقبة بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الضارة من المحطة.

--(بترا)

س ص / س س

17/12/2023 11:59:20