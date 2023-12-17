عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
ويتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون متزمتون لزيادة الاقتحامات للأقصى مع حلول عيد الأنوار اليهودي، الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
17/12/2023 11:45:57
MENAFN17122023000117011021ID1107609968
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