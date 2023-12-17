عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويتزامن الاقتحام مع دعوات أطلقها مستوطنون متزمتون لزيادة الاقتحامات للأقصى مع حلول عيد الأنوار اليهودي، الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

17/12/2023 11:45:57