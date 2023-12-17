المواصفات تدعو للإبلاغ عن أي خلل في وزن اسطوانات الغاز

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين اليوم الأحد، إلى إبلاغها في حال الشّك بوزن أسطوانات الغاز المنزليّ، أو وجود خلل في الأسطوانة أو الصّمام على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد 065301243.

وأوضحت المؤسسة خلال فيديو نشرته على صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أن الوزن الإجماليّ لاسطوانة الغاز هو وزن الأسطوانة فارغة مضافاً إليه 12.5 كغم، وهو وزن الغاز المسال المعبأ داخلها، مشيرة إلى أن وزن الاسطوانات فارغة مكتوب عليها.

--(بترا)

ن ش/أ م / س س

17/12/2023 11:18:28