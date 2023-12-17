المواصفات تدعو للإبلاغ عن أي خلل في وزن اسطوانات الغاز

المواصفات تدعو للإبلاغ عن أي خلل في وزن اسطوانات الغاز
التاريخ
12/17/2023 4:23:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين اليوم الأحد، إلى إبلاغها في حال الشّك بوزن أسطوانات الغاز المنزليّ، أو وجود خلل في الأسطوانة أو الصّمام على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد 065301243.
وأوضحت المؤسسة خلال فيديو نشرته على صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أن الوزن الإجماليّ لاسطوانة الغاز هو وزن الأسطوانة فارغة مضافاً إليه 12.5 كغم، وهو وزن الغاز المسال المعبأ داخلها، مشيرة إلى أن وزن الاسطوانات فارغة مكتوب عليها.
--(بترا)
ن ش/أ م / س س
17/12/2023 11:18:28
MENAFN17122023000117011021ID1107609966
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