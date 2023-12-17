الصحة العالمية تشارك الأمم المتحدة بتسليم إمدادات صحية لمستشفى الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- قالت منظمة الصحة العالمية، أن موظفيها شاركوا في بعثة مشتركة للأمم المتحدة إلى مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، أمس السبت، لتوصيل الإمدادات الصحية وتقييم الوضع في المرفق الصحي.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأحد، قام الفريق بتسليم الأدوية والمستلزمات الجراحية ومعدات جراحة العظام ومواد التخدير والأدوية إلى المستشفى.

وناشدت المنظمة في بيانها، بضرورة استمرار وصول الإمدادات لتلبية الاحتياجات العاجلة في شمال غزة.

واشارت الى أن مستشفى الشفاء الذي يعمل حاليا بالحد الأدنى يحتاج إلى استئناف العمليات الأساسية على الأقل بشكل عاجل لمواصلة خدمة الآلاف الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة.

وأوضحت، أن "الشفاء" الذي كان في السابق أهم وأكبر مستشفى إحالة في غزة، يضم الآن عددا قليلا من الأطباء والممرضين و الممرضات، إلى جانب 70 متطوعا يعملون في ظل ما وصفه موظفو المنظمة بـ"ظروف صعبة بشكل لا يصدق"، ويقولون أن المستشفى بحاجة "للانعاش" فلا تزال غرف العمليات والخدمات الرئيسية الأخرى معطلة عن العمل بسبب نقص الوقود والأكسجين والطاقم الطبي المتخصص والإمدادات.

وأضافت، أن المستشفى قادر فقط على توفير الاستقرار الأساسي للصدمات ولا يوجد لديه دم لنقله للمرضى والجرحى، ولا يكاد يوجد أي موظف لرعاية التدفق المستمر للمرضى، كما ويتم توفير غسيل الكلى لنحو 30 مريضا يوميا، حيث تعمل أجهزة غسيل الكلى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام مولد صغير.

وفيما يتعلق بقسم الطوارىء بالمستشفى، وصف الفريق القسم بأنه "حمام دم"وممتلىء للغاية لدرجة أنه يجب توخي الحذر حتى لا يتم الدوس على المرضى المستلقين على الأرض، حيث يوجد بداخله مئات المرضى والمصابين، ويصل جرحى جدد في كل دقيقة، كما وتتم خياطة جروح المرضى الذين يعانون من إصابات على الأرض، فيما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الأهلي العربي لإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف الفريق، أن عشرات الآلاف من النازحين يستخدمون مبنى المستشفى وأراضيه للمأوى، وهناك حاجة إلى استجابة إنسانية متعددة الجوانب لتزويدهم بالغذاء والماء والمأوى.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن مستشفى الشفاء لا يزال يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب للعاملين في مجال الصحة والمرضى والنازحين، ويعكس هذا مخاوف خطيرة ومتزايدة بشأن استمرار الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة وعواقب سوء التغذية على صحة الناس وقابلية الإصابة بالأمراض المعدية.

كما أكدت المنظمة التزامها بتعزيز مستشفى الشفاء في الأسابيع المقبلة، حتى يتمكن من استئناف وظائفه الأساسية على الأقل ومواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة اللازمة في هذا الوقت الحرج.

وذكرت أنه يمكن تفعيل ما يصل إلى 20 غرفة عمليات في المستشفى، بالإضافة إلى خدمات الرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية، إذا تم توفير إمدادات منتظمة من الوقود والأكسجين والأدوية والغذاء والماء، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى عدد إضافي كبير من الطواقم الطبية والتمريضية والدعم المتخصصة، بما في ذلك فرق الطوارئ الطبية.

واشارت المنظمة الى انه في الوقت الحالي، لا يزال المستشفى الأهلي العربي هو المستشفى الوحيد الذي يعمل جزئيا في شمال غزة إلى جانب 3 مستشفيات تعمل بشكل محدود وهي، الشفاء والعودة ومجمع الصحابة الطبي، بعد أن كان عددها 24 مستشفى قبل الحرب على القطاع، معربة عن قلقها بشأن الوضع في مستشفى كمال عدوان.

--(بترا)

وز/أ أ / س س

17/12/2023 11:17:57