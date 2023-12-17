استشهاد 6 فلسطينيين برصاص وقصف للاحتلال الإسرائيلي في الضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 كانون الأول (بترا) - استشهد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصف طائرات مسيرة على مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، استشهاد أربعة فلسطينيين صباح اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأشارت الى أن الشهيدين وليد عبد الرازق أسعد زهرة "22 عاما"، وأسعد فتحي أسعد زهرة "33 عاما" قد وصلا الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم صباح اليوم، كما أن الشابين محمود سامر جابر "22 عاما" وغيث ياسر شحادة "25 عاما"، كانا قد استشهدا فجرا، إثر قصف لمسيرات الاحتلال داخل المخيم وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية واعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة.

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل الليلة الماضية.

الى ذلك، أعلن مستشفى الرازي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فجرا، عن استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة اطلقتها طائرة مسيرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الحالي، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة واعتقال المئات.

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 294 شهيدا.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

17/12/2023 10:21:51