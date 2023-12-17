بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية، ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024، اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 27/ 12/ 2023.
ودعت جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة، إلى الدخول للموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط: وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه.
وأكدت الوزارة ضرورة اطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح من خلال الرابط: .
كما أكدت أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية ولا تحتاج إلى تقديم أي وثائق، باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية، أو كلية مجتمع أردنية خاصة الموضحة في النشرة الإرشادية).
ودعت الوزارة جميع الطلبة وذويهم إلى ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى الوزارة تسهيلاً عليهم، حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.
وبينت أنها ستقوم بإعلان نقاط الطلبة التي سيتم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط وتحميل الوثائق المعززة لهذه الاعتراضات، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم، وبعد انتهاء الطالب من تقديم الطلب الإلكتروني عليه التأكد من ظهور عبارة تم تخزين طلبك بنجاح.
-- (بترا)
أ ر/أ م/ب ط
17/12/2023 10:09:11
MENAFN17122023000117011021ID1107609962
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