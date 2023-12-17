شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال مساكن ومستشفيات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 كانون الأول (بترا) - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراتها الحربية، ومدفعيتها، وزوارقها فجر اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين، والمستشفيات، في النصيرات والشجاعية وغزة، وخان يونس ورفح.

وقالت مصادر فلسطينية إن طيران الاحتلال الحربي قصف مربعا سكنيا في محيط مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات الفلسطينيين، في ظل وجود العشرات تحت الركام بدون تمكن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وكذلك قصفت طائرات الاحتلال الحربية، بالتزامن مع قصف مدفعي، حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داست خيام النازحين بالجرافات العسكرية في ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ودفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تستهدف أي شخص يتحرك في محيط مستشفى كمال عدوان، بعد أن دمرته بالكامل، دون التمكن من معرفة الوضع الراهن في المستشفى بسبب قطع الاتصالات في القطاع.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدى على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدا جديا على حياة الجرحى والمرضى، كما دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، مشيرة إلى أن 12 طفلا ما زالوا موجودين داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.

وجنوبا، استشهد نحو 5 مواطنين وأصيب العشرات، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة، وقصف مدفعي بشكل متواصل في محيط شرق الجامعة الإسلامية بخان يونس.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها ونيران رشاشاتها الثقيلة صوب بحر خان يونس ورفح.

وتواصل لليوم الثالث على التوالي الانقطاع الكامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة، وهي أطول فترة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أكثر من 18800، والجرحى 51 ألفا، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

17/12/2023 08:44:09