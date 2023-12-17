Sunday, 17 December 2023 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة قوية للنجمة غادة عبد الرازق مع صيد العقارب على شاشات الشركة المتحدة رمضان 2024

12/17/2023 4:23:28 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت النجمه غادة عبد الرازق اليوم الأحد تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2024.


مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء واحمد ماهر ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.


وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل "صيد العقارب"، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."


يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، وحققت من خلالها نسب مشاهدة عالية، منها " ضد مجهول"، و"الخانكة" و"أرض جو" و"الكابوس" و"مع سبق الإضرار" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"تلت التلاتة".









MENAFN17122023000132011024ID1107609957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث