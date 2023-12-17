عودة قوية للنجمة غادة عبد الرازق مع صيد العقارب على شاشات الشركة المتحدة رمضان 2024

MENAFN - Youm7) بدأت النجمه غادة عبد الرازق اليوم الأحد تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2024.





مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء واحمد ماهر ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.





وكانت النجمة غادة عبد الرازق قد كشفت فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل "صيد العقارب"، الذى تشارك به فى رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل، وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."





يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، وحققت من خلالها نسب مشاهدة عالية، منها " ضد مجهول"، و"الخانكة" و"أرض جو" و"الكابوس" و"مع سبق الإضرار" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"تلت التلاتة".