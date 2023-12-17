قلبى معاك أحدث أغانى مصطفى حجاج ويطرحها قريبًا

(MENAFN
- Youm7) أيام قليلة ويطرح النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم "قلبى معاك" وتحمل عددًا من المفاجآت.
وتعرض مؤخرًا مصطفى حجاج لأزمة صحية ونزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية تسببت فى إلزامه الفراش وفى تصريح لـ"اليوم السابع" قال شقيقه سيد حجاج إنه تعرض لنزلة البرد بسبب تغيير في الجو، لكنه مر منها بسلام وسوف يعود لعمله وحفلاته بدايه من غدٍ الخميس.
يذكر أن مصطفى حجاج قال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة: "ابتديت أغنى فى الأفراح بالقاهرة والدلتا لمدة 15 عاما، وكنت شايف نفسى فى لون بهاء سلطان وجورج وسوف، ولما بطلع على المسرح مش بحضر هقول إيه". وأضاف عن أغنية "يا بتاع النعناع" قائلا: "ما كنتش موافق على أغنية النعناع، لكن هانى محروس كان ليه وجهة نظر".
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