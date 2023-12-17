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قلبى معاك أحدث أغانى مصطفى حجاج ويطرحها قريبًا

12/17/2023 4:23:28 AM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة ويطرح النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم "قلبى معاك" وتحمل عددًا من المفاجآت.

وتعرض مؤخرًا مصطفى حجاج لأزمة صحية ونزلة برد شديدة خلال الأيام الماضية تسببت فى إلزامه الفراش وفى تصريح لـ"اليوم السابع" قال شقيقه سيد حجاج إنه تعرض لنزلة البرد بسبب تغيير في الجو، لكنه مر منها بسلام وسوف يعود لعمله وحفلاته بدايه من غدٍ الخميس.

يذكر أن مصطفى حجاج قال خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة: "ابتديت أغنى فى الأفراح بالقاهرة والدلتا لمدة 15 عاما، وكنت شايف نفسى فى لون بهاء سلطان وجورج وسوف، ولما بطلع على المسرح مش بحضر هقول إيه". وأضاف عن أغنية "يا بتاع النعناع" قائلا: "ما كنتش موافق على أغنية النعناع، لكن هانى محروس كان ليه وجهة نظر".









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