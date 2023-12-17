عرض فيلم MASTERS OF THE AIR لـ أوستن باتلر.. يناير المقبل

(MENAFN
- Youm7) قرر القائمون على فيلم MASTERS OF THE AIR الذى يعد مغامرة في عالم السماء مع تسليط الضوء على الحروب بين الطائرات الجوية في فيلم من بطولة أوستن بتلر أن يتم عرضه خلال شهر يناير المقبل وتحديدًا في الـ 7 منه العام المقبل.
وهو الفيلم الذى يمتلأ بأكشن من نوع خاص للغاية في حروب الطائرات الجوية.
يأتى هذا الفيلم بعدما صرح الممثل الشاب،
أوستن بتلر ، وهو يصف النجم العالمى توم هاردي بأنه "الرجل الأكثر قوة" الذي رآه يقف أمام الكاميرا، وذلك بعدما اجتمع الممثلان ليقدما دور البطولة معًا في الدراما القادمة
The Bikeriders
للمخرج جيف نيكولز، والتي تتبع صعود وسقوط نادي الدراجات النارية الخيالي في الغرب الأوسط في الستينيات.
وفي حديثه مع الممثل جوش برولين لمجلة
Interview، أوضح بتلر كيف "فاجأه" هاردي من خلال قدرته على تخفيف حدته بين اللقطات.
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