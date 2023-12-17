عرض فيلم MASTERS OF THE AIR لـ أوستن باتلر.. يناير المقبل

MENAFN - Youm7) قرر القائمون على فيلم MASTERS OF THE AIR الذى يعد مغامرة في عالم السماء مع تسليط الضوء على الحروب بين الطائرات الجوية في فيلم من بطولة أوستن بتلر أن يتم عرضه خلال شهر يناير المقبل وتحديدًا في الـ 7 منه العام المقبل.

وهو الفيلم الذى يمتلأ بأكشن من نوع خاص للغاية في حروب الطائرات الجوية.

يأتى هذا الفيلم بعدما صرح الممثل الشاب،

أوستن بتلر ، وهو يصف النجم العالمى توم هاردي بأنه "الرجل الأكثر قوة" الذي رآه يقف أمام الكاميرا، وذلك بعدما اجتمع الممثلان ليقدما دور البطولة معًا في الدراما القادمة

The Bikeriders

للمخرج جيف نيكولز، والتي تتبع صعود وسقوط نادي الدراجات النارية الخيالي في الغرب الأوسط في الستينيات.

وفي حديثه مع الممثل جوش برولين لمجلة

Interview، أوضح بتلر كيف "فاجأه" هاردي من خلال قدرته على تخفيف حدته بين اللقطات.