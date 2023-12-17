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أول حفيدة لأصالة.. شام الذهبى تبرز حملها فى جلسة تصوير

12/17/2023 4:23:27 AM
(MENAFN- Youm7) نشرت شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة نصرى
جلسة تصوير جديدة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترتدى فيها فستانًا ورديا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: " يا ترى بنت ولا ولد" لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد البوستات أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شامة.



 بوست شام الذهبي
هذا وسبق أن تغزلت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة ، بوالدتها ونشرت عدة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بكلمات رقيقة تعبر عن حبها لها، وقالت
شام : "أنتى أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي مش لأنك أمي.. لأنك فعلاً هيك.. ومشان هيك انتى تستحقين أني أسخر عمري عشانك.. مو بس أنا.. أنا وأخواتي.. كل يوم بدعي الله أني لآخر لحظة بعمري ضلني تحت رجليكي يا قلبي كله! قديش تعبتي وقديش أنظلمتي وشقيتى وانصدمتي وانخدعتي.. وقديش حافظتي على قلبك يظل طاهر وأنظف وخفيف وعلمتيني أنا وأخواتي أنعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل و القوة والإحساس بالكل.. ما في كلام يعبر عنك.. انتي الأصالة كلها! بعشقك مامي، بنتي، وتوأم روحي.. أنتى دنيتي كلها، كلها! الله يحفظك ويخليكي إلى والدنيا إلى محتاجة كثير محبتك وصدقك".




شام الذهبي تبرز حملها








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