أول حفيدة لأصالة.. شام الذهبى تبرز حملها فى جلسة تصوير

(MENAFN
- Youm7) نشرت شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة نصرى
جلسة تصوير جديدة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترتدى فيها فستانًا ورديا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: " يا ترى بنت ولا ولد" لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد البوستات أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شامة.
بوست شام الذهبي
هذا وسبق أن تغزلت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة ، بوالدتها ونشرت عدة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بكلمات رقيقة تعبر عن حبها لها، وقالت
شام : "أنتى أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي مش لأنك أمي.. لأنك فعلاً هيك.. ومشان هيك انتى تستحقين أني أسخر عمري عشانك.. مو بس أنا.. أنا وأخواتي.. كل يوم بدعي الله أني لآخر لحظة بعمري ضلني تحت رجليكي يا قلبي كله! قديش تعبتي وقديش أنظلمتي وشقيتى وانصدمتي وانخدعتي.. وقديش حافظتي على قلبك يظل طاهر وأنظف وخفيف وعلمتيني أنا وأخواتي أنعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل و القوة والإحساس بالكل.. ما في كلام يعبر عنك.. انتي الأصالة كلها! بعشقك مامي، بنتي، وتوأم روحي.. أنتى دنيتي كلها، كلها! الله يحفظك ويخليكي إلى والدنيا إلى محتاجة كثير محبتك وصدقك".
شام الذهبي تبرز حملها
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