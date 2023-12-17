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تأجيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير لإشعار آخر حدادًا على رحيل أمير الكويت

12/17/2023 4:23:27 AM
(MENAFN- Youm7) نظرًا لوفاة أمير الكويت قررت وزارة الثقافة المصرية إعلان الحداد 3 أيام، وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، تأجيل فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان والتي كان مقررًا لها أن تنطلق غدًا الأحد 17 ديسمبر الحالي بدار الأوبرا المصرية.



وقالت إدارة المهرجان في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظرًا لوفاة أمير الكويت قررت وزارة الثقافة المصرية إعلان الحداد 3 أيام تم تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير التي وأي أنشطة مقامة في دار الأوبرا المصرية والمهرجان كان من المقرر أن يقام في الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر لحين إشعار آخر، وسيتم التنويه بالميعاد المقبل".



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، وذلك تفعيلًا لإعلان جمهورية مصر العربية، حالة الحداد العام، لرحيل سمو الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم، ونعت وزيرة الثقافة، فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجية من الله أن يتغمده برحمته، ويُلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.



ومن المقرر أن يشارك في الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 34 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة، ويتنافسون فيها على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال يوم الأحد 17 من ديسمبر.














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