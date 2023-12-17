5 حيل لمكياج احترافى من الميكب أرتست المفضلة لدى هايلى بيبر

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- Youm7) دائمًا ما تظهر عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر ببشرة خالية من العيوب على السجادة الحمراء أو في جلسات التصوير التي تستغرق الكثير من الوقت، وغالبًا ما يكون وراء مظهرها المثالي هذا خبيرة التجميل الشهيرة ماري فيليبس، التي لديها نحوى 2.2 متابع على إنستجرام ومعروفة بلمساتها السحرية على إطلالات الكثير من النجمات مثل جنيفر لوبيز ودوا ليبا وكيندال جينر.
ومن خبيرة التجميل المفضلة لدى هايلي بيبر، قدم موقع مجلة "refinery29" عدة حيل للحصول على مكياج احترافي قدمتها خلال دروس المكياج الاحترافية التي قدمتها بالتعاون مع إحدى علامات التجميل الشهيرة في لندن:
تسخين الأساس للحصول على قاعدة سلسة
بدلاً من وضع الأساس مباشرةً على الوجه، تقترح خبيرة التجميل ماري فيليبس تسخين كمية الأساس على الجلد. تقوم بوضع كمية من الأساس على الجزء الداخلي من الساعد وتدلكه بلطف بالفرشاة لتسخينه. ثم تقوم بتطبيق الأساس على الوجه باستخدام فرشاة المكياج. هذه الطريقة تساعد على توزيع المنتج بشكل أفضل وتمنحك مظهراً طبيعياً ومتناسقاً. عدم الحاجة للبرايمر
بدلاً من استخدام البرايمر للتحضير للمكياج، تشجع ماري فيليبس على الاهتمام بترطيب البشرة جيدًا. وأوصت بتطبيق مرطب جيد قبل وضع المكياج للحفاظ على ترطيب البشرة وتحسين مظهر المكياج. الكونسيلر متعدد الاستخدامات
يمكن استخدام الكونسيلر لأغراض مختلفة. تقترح ماري فيليبس خلط الكونسيلر مع كمية صغيرة من المرطب للحصول على أساس خفيف الوزن. كما يمكن استخدام ظلال الكونسيلر الفاتحة لإبراز الخدود ووسط الأنف، في حين يمكن استخدام ظلال الكونسيلر الداكنة لتحقيق تأثير التحديد والظلال على الوجه. أيضًا، يمكن استخدام الكونسيلر كأحمر شفاه غير لامع عن طريق وضعه على الشفاه ودمجه بلطف. استخدام قلم العيون البني
تقترح ماري فيليبس استخدام قلم العيون البني لتحديد الشفاه بدلاً من قلم تحديد الشفاه النيود. يمنح قلم العيون البني مظهراً أكثر طبيعية ويمكن مزجه بسهولة مع ألوان أحمر الشفاه المختلفة. تقنية "التلوين الأسفل" للمكياج الطبيعي
تقنية "التلوين الأسفل" هي تقنية تستخدم في المكياج الطبيعي لتحقيق مظهر متجانس ومنسق للمكياج. تعتمد هذه التقنية على وضع منتجات الكريم (مثل البرونزر والبلاش والهايلايتر) قبل وضع الأساس على الوجه.
بدلاً من وضع منتجات الكريم فوق الفاونديشن، يتم وضعها تحته لإعطاء تأثير طبيعي ومتجانس للبشرة. هذه الطريقة تساعد على دمج المنتجات بشكل أفضل مع الجلد وتخلق تأثيراً من الداخل.
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