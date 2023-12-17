5 حيل لمكياج احترافى من الميكب أرتست المفضلة لدى هايلى بيبر

MENAFN - Youm7) دائمًا ما تظهر عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر ببشرة خالية من العيوب على السجادة الحمراء أو في جلسات التصوير التي تستغرق الكثير من الوقت، وغالبًا ما يكون وراء مظهرها المثالي هذا خبيرة التجميل الشهيرة ماري فيليبس، التي لديها نحوى 2.2 متابع على إنستجرام ومعروفة بلمساتها السحرية على إطلالات الكثير من النجمات مثل جنيفر لوبيز ودوا ليبا وكيندال جينر.ومن خبيرة التجميل المفضلة لدى هايلي بيبر، قدم موقع مجلة "refinery29" عدة حيل للحصول على مكياج احترافي قدمتها خلال دروس المكياج الاحترافية التي قدمتها بالتعاون مع إحدى علامات التجميل الشهيرة في لندن:تسخين الأساس للحصول على قاعدة سلسةبدلاً من وضع الأساس مباشرةً على الوجه، تقترح خبيرة التجميل ماري فيليبس تسخين كمية الأساس على الجلد. تقوم بوضع كمية من الأساس على الجزء الداخلي من الساعد وتدلكه بلطف بالفرشاة لتسخينه. ثم تقوم بتطبيق الأساس على الوجه باستخدام فرشاة المكياج. هذه الطريقة تساعد على توزيع المنتج بشكل أفضل وتمنحك مظهراً طبيعياً ومتناسقاً. عدم الحاجة للبرايمر بدلاً من استخدام البرايمر للتحضير للمكياج، تشجع ماري فيليبس على الاهتمام بترطيب البشرة جيدًا. وأوصت بتطبيق مرطب جيد قبل وضع المكياج للحفاظ على ترطيب البشرة وتحسين مظهر المكياج. الكونسيلر متعدد الاستخداماتيمكن استخدام الكونسيلر لأغراض مختلفة. تقترح ماري فيليبس خلط الكونسيلر مع كمية صغيرة من المرطب للحصول على أساس خفيف الوزن. كما يمكن استخدام ظلال الكونسيلر الفاتحة لإبراز الخدود ووسط الأنف، في حين يمكن استخدام ظلال الكونسيلر الداكنة لتحقيق تأثير التحديد والظلال على الوجه. أيضًا، يمكن استخدام الكونسيلر كأحمر شفاه غير لامع عن طريق وضعه على الشفاه ودمجه بلطف. استخدام قلم العيون البني تقترح ماري فيليبس استخدام قلم العيون البني لتحديد الشفاه بدلاً من قلم تحديد الشفاه النيود. يمنح قلم العيون البني مظهراً أكثر طبيعية ويمكن مزجه بسهولة مع ألوان أحمر الشفاه المختلفة. تقنية "التلوين الأسفل" للمكياج الطبيعي

تقنية "التلوين الأسفل" هي تقنية تستخدم في المكياج الطبيعي لتحقيق مظهر متجانس ومنسق للمكياج. تعتمد هذه التقنية على وضع منتجات الكريم (مثل البرونزر والبلاش والهايلايتر) قبل وضع الأساس على الوجه.

بدلاً من وضع منتجات الكريم فوق الفاونديشن، يتم وضعها تحته لإعطاء تأثير طبيعي ومتجانس للبشرة. هذه الطريقة تساعد على دمج المنتجات بشكل أفضل مع الجلد وتخلق تأثيراً من الداخل.