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رئيس جهاز الشروق: تخصيص 15موقعاً لأبناء المدينة بمشروع شارع شباب الشروق

12/17/2023 4:23:24 AM
(MENAFN- Youm7) صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 15 موقعاً من الأماكن الشاغرة بمشروع " شارع شباب الشروق"، لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المدينة، وسط جو من الفرحة والسرور، وبمشاركة المتقدمين، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبحضور سيد جلال، رئيس مجلس الأمناء، والعميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، ومسئولى الجهاز.




وأوضح "سعد"، أنه تم طرح الأماكن لتقديم أنشطة مختلفة، ومنها: المأكولات، والمشروبات، وملابس، وإكسسوارات، وغير ذلك، حيث بلغ عدد المتقدمين 320 متقدما، وقامت اللجنة المشكلة بأعضاء من الجهاز بفرز الطلبات، وفحص المستندات طبقاً للاشتراطات والضوابط المعلن عنها مسبقاً في 21/9/2023، ومنها على سبيل المثال، أن يكون المتقدم من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص، مشيراً إلى أنه عدد من انطبقت عليهم الشروط بلغ
280 متقدما، وتم اختيار 15 متقدما أساسيا، بالإضافة إلى نفس العدد احتياطيا، حيث إنه فى حالة عدم التزام المتقدم الأساسى بالتشغيل خلال شهر من تاريخ القرعة، يتم تسليم الموقع للإحتياطى .



ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه تم التوسع فى الأنشطة الأخرى بجانب أنشطة الأطعمة والمشروبات، بهدف تحقيق وسائل الجذب والترويج للمشروع، وتحقيقاً لرغبات المواطنين فى إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع .












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