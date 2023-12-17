واردات أشكال خام الذهب تتراجع إلى 90 مليون دولار فى 9 أشهر عام 2023

MENAFN - Youm7) تراجعت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدي" بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة من العام الجاري، حيث سجلت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب نحو 90 مليون و43 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بينما كانت نحو 220 مليون و115 ألف دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 130 مليون دولار.

وجاء تراجع واردات اشكال خام الذهب بالتزامن مع تراجع واردات مصر من السلع الوسيطة خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 22 مليار و187 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 28 مليار و57 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و870 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى سجل 3.14 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 2.84 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 10.3٪، وانخفضت قيمة الواردات المصرية في هذا الشهر وبلغت 6.08 مليار دولار، مقابل 7.28

مليار دولار لشهر سبتمبر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 16.5٪.