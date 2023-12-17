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شركة التعمير لخدمات الصيانة تشرف على صيانة ونظافة وحراسة 1584 عمارة

12/17/2023 4:23:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يتم الإشراف على أعمال الصيانة والنظافة الدورية والحراسة، لـمكونات 806 عمارات بمشروع دار مصر، و435 عمارة بسكن مصر، و343 عمارة بمشروع جنة، بمناطق وأحياء مختلفة بـ7 مدن جديدة.



وأوضح " حسن "، أن أعمال الصيانة والنظافة والحراسة بمشروع جنة تشمل:
63 عمارة بمدينة القاهرة الجديدة، و208 عمارات بمدينة 6 أكتوبر، و 38 عمارة بمدينة الشيخ زايد، و34 عمارة بمدينة العبور، بينما تشمل الأعمال بسكن مصر 435 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر، بينما تشمل الأعمال بدار مصر 37 عمارة بمدينة الشيخ زايد، و303 عمارات بمدينة دمياط الجديدة، و 193 عمارة بمدينة العاشر من رمضان، و215 عمارة بمدينة العبور، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال بمشاركة مكاتب وشركات متخصصة في هذا الشأن، بجانب التنفيذ الذاتي بالشركة.




وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، وصيانة المصاعد، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.




وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والحراسة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.
















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