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تعيين رامى كاطو نائبًا للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات

12/17/2023 4:23:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، موافقة مجلس الإدارة على تعيين رامي عبد الفتاح محمد كاطو، نائبًا للرئيس التنفيذي لخدمة العملاء.



وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة للشركة المصرية للاتصالات وشركاتها المتكاملة تشغيليًا لعام 2024، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية متوسطة، وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاكات في أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص.



وحققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
















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