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وزير الاتصالات يتفقد إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بقصر الملك فؤاد الأول

12/17/2023 4:23:23 AM
(MENAFN- Youm7) قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارتة لمحافظة كفر الشيخ بتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول الذى تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الاعمال، وتنمية مهارات شباب المحافظة، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث كان فى استقباله عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ.




ويأتى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، وإقامة مركز فى كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا، فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024.



واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلى من المهندس أحمد حسين القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الهندسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة الالتزام بتنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخى مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعمارى للمبنى.



هذا وقد تم إنشاء قصر الملك فؤاد الأول فى عام 1927؛ ويأتى مشروع تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.



وسيتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم فى اعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.



وخلال الجولة التفقدية استمع الدكتور عمرو طلعت لشرح حول جهود محافظة كفر الشيخ فى التحول الرقمى وربطها بمصر الرقمية ومنظومة حصر املاك الدولة والرقم القومى الموحد للعقارات.



وكان الدكتور عمرو طلعت، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد قاما بافتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة قطار الملك فؤاد التاريخية وتطويرها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.


















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