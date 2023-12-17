تمثال وميدان يحمل اسمه فى مصر.. تاريخ وإنجازات سيمون بوليفار الثورية

(MENAFN
- Youm7) عسكرى وسياسى فنزويلى فى فترة ما قبل الجمهورية القبطانية العامة لفنزويلا، له دور بارز فى تحرير العديد من دول أمريكا للاتينية، التى وقعت تحت طائلة الحكم الإسبانى منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما، هو سيمون بوليفار .
تمر اليوم ذكرى رحيله إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم
17 ديسمبر 1830، عن عمر 47 عاما، بعد أن حقق العديد من الانتصارات السياسية، وقد سميت دولة بوليفيا باسمه، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لدوره التاريخى فى تحريرها، وبالمثل غير اسم فنزويلا إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية وكان ذلك بفضل ثقافته التى سعى لتنميتها من خلال القراءة للعديد من الكتاب والفلاسفة، فقد درس بشكل خاص لجان جاك روسو، الذي ترك أثرًا عميقًا في شخصيته.
وسيمون بوليفار
مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى الذى ولد فى 24 يوليو من عام 1783م، فى فنزويلا، حقق حلمه فى تحرير العديد من البلدان نتيجة
تأثره بالثقافة الأوروبية وبغزوات نابليون في إسبانيا وشخصيته، التي شكلت محطة مهمة في حياته، كما أنها تركت بصماتها على سلوكه السياسى آنذاك، وعندما أطاح نابليون بالحكومة الإسبانية، كان بمثابة التشجيع له على أن يفعل نفس الشيء مع الإسبان في أمريكا الجنوبية، وبالفعل انتصر على الأسبان بعد سلسلة من الحروب الطويلة، للتوالى بعد ذلك العديد من الأحداث السياسية التى لم تنتهِ.
ولدوره الكبير فى الحياة السياسة أطلق اسمه على العديد من شوارع وميادين بعض الدول ومنها مصر، إذا يوجد ميدان يحمل اسمه وهو أحد المعالم الشهيرة فى حى جاردن سيتى.
كما تم وضع تمثال لسيمون بوليفار إيمانًا وتكريما لأفكاره وجاء التمثال اعترافًا وتكريمًا لإنجازات بوليفار الثورية، وحرص الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز على ترميم تمثال سيمون بوليفار، الموجود بوسط القاهرة، وإعادة افتتاحه في عام 2010.
ويقع ميدان سيمون بوليفار فى قلب القاهرة، ويوجد تحديدًا فى جاردن سيتي، وفى المسافة التى تقع ما بين ميدان التحرير وكورنيش النيل، الذى يبدأ من جهة فندق سميراميس وفندق شبرد، وهو ميدان صغير، تم افتتاحه فى الحادى عشر من فبراير عام 1979م، ويبلغ وزن التمثال 500 كيلوجرام من البرونز، وأما طوله فيبلغ 2.3 متر، وقد صنع هذا التمثال فى فنزويلا، مِن قبل النحات الفنزويلى كارملو تباكو، وقاعدة التمثال قام بصنعها مانويل بلانكو.
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