متحف متروبوليتان يعيد 16 منحوتة خميرية إلى كمبوديا وتايلاند

MENAFN - Youm7) بدأ متحف متروبوليتان للفنون عملية إعادة 16 منحوتة كانت موجودة سابقًا فى مجموعته الدائمة، حيث أعاد 14 تمثالاً إلى كمبوديا واثنتين إلى تايلاند، وخضعت الأعمال، التى تم صنعها بين القرنين التاسع والرابع عشر، للتدقيق من قبل المدعى العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك لعلاقتها بالتاجر دوجلاس لاتشفورد، الذى اتُهم فى الولايات المتحدة بتهمة البيع غير القانونى للآثار فى عام 2019 وتوفى فى عام 2020.

احدى المنحوتات

وخضع متحف متروبوليتان لتحقيق مكثف حول مصدر القطع الأثرية هذا العام، وقام بتعيين فريق بحث بعد مصادرة الأعمال التى تم الحصول عليها بشكل غير قانونى فى الربيع، وتعود ادعاءات الحكومة الكمبودية فيما يتعلق بأعمال الخمير فى مجموعة Met إلى أبعد من ذلك بكثير، بحسب موقع the art news paper.

وتعقب المحققون عددًا كبيرًا من الآثار التى يعتقد أنها نُهبت وتم تهريبها إلى معرض واحد بالمتحف، مصدره بالكامل تقريبًا لاتشفورد، وعندما لم تتم تلبية الطلبات الأولية التى قدمتها كمبوديا للحصول على المعلومات وإعادتها إلى الوطن، استعانت البلاد بوزارة العدل الأمريكية، فضلاً عن لص سابق قادر على تقديم أدلة على الإزالة غير القانونية للآثار وبيعها من المواقع.

واستطاع ذلك اللص تقديم ما يثبت تورط لاتشفورد وتجارته غير المشروعة، مدعيا أن التاجر استخدم وسطاء لنقل الأشياء خارج كمبوديا.

بدأت علاقة متحف متروبوليتان مع لاتشفورد خلال سعى القادة المؤسسيين إلى تنمية مجموعتهم الفنية من جنوب شرق آسيا فى سبعينيات القرن العشرين، ودخل المتحف فى شراكة مع التاجر للحصول على أعمال منحوتة خميرية عالية الجودة من خلال الشراء والتبرع، بعد وفاة لاتشفورد فى عام 2020، تُرك المحققون لتحليل مجموعة من الوثائق والسجلات المتعلقة بعمله.

وستظل الأعمال الستة عشر المقرر إعادتها معروضة فى متحف متروبوليتان حتى يتم اتخاذ ترتيبات إعادتها إلى وطنها، مع وجود نصوص جدارية جديدة تشير إلى إزالتها المرتقبة من المتحف، وتمثل المنحوتات النظامين الدينيين البوذى والهندوسى المزدوج الذى كان سائدًا فى إمبراطورية الخمير خلال الفترة الأنكورية.