أبل ستعتمد على شاشات OLED فى أجهزة Ipad وmacbooks بدءًا من 2024

MENAFN - Youm7) انتشرت تقارير حول تحول أبل من شاشات LCD إلى شاشات OLED لأجهزة iPad وMacBooks على الإنترنت منذ بعض الوقت، فيما يكشف تقرير حديث أن أجهزة iPad المتطورة ستحصل على شاشات OLED في عام 2024، وأجهزة MacBooks في عام 2025، كما تفكر الشركة في الحصول على أجهزة لوحية قابلة للطي.

ونقلاً عن العديد من المسؤولين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، يشير تقرير صادر عن Nikkei Asia إلى أنه بينما تخطط شركة أبل لنشر لوحات OLED في iPad Pros العام المقبل، فإن طراز OLED MacBook قيد التطوير أيضًا للإنتاج في النصف الثاني من عام 2025 على أقرب تقدير.

ومن المتوقع أن تفيد خطوة التخلص من شاشات LCD التقليدية لصالح تقنية OLED صانعي شاشات العرض الكورية والصينية مثل Samsung وBOE، في الوقت نفسه، مما يشكل تهديدًا لعملاق شاشات الكريستال السائل اليابانية والتايوانية.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، ستستخدم 15% من الأجهزة اللوحية شاشات OLED بحلول عام 2024، مقارنة بـ 8% حاليًا، ومن المرجح أن يتم تضخيم هذا الاتجاه من خلال التزام شركتي أبل وSamsung بشاشات OLED، مما قد يؤدي إلى توحيد السوق بين الشركات المصنعة لشاشات الكريستال السائل.

وقد يؤدي ظهور تقنية OLED في الأجهزة اللوحية إلى زيادة الضغط على صانعي شاشات الكريستال السائل، كما حدث بالفعل في سوق الهواتف الذكية.

ويقال أيضًا أن شركة آبل تستكشف إمكانية أجهزة iPad القابلة للطي، ولكن لم يتم الكشف عن جدول زمني محدد. من المرجح أن يؤدي دخول الشركة إلى السوق القابلة للطي إلى تسريع اعتمادها.