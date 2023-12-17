Ios 17.2 .. كيفية تغيير صوت الإشعارات الافتراضى على موبايلك الأيفون

MENAFN - Youm7) قدم نظام التشغيل iOS 17 من أبل صوتًا افتراضيًا جديدًا للإشعارات، مما ترك بعض المستخدمين غير راضين عن التغيير، وسواء كان مستوى الصوت منخفضًا جدًا أو كنت تفضل الصوت القديم ببساطة، يتيح iOS 17.2 الآن لمستخدمي iPhone تخصيص نغمات الإشعارات الخاصة بهم.

وقبل تغيير صوت الإشعارات، تأكد من أن جهاز iPhone أو iPad الخاص بك يعمل بأحدث إصدار للبرنامج، وللتحقق من وجود تحديثات، انتقل إلى الإعدادات -> عام -> تحديث البرنامج.

وفيما يلي دليل خطوة بخطوة للمساعدة في ضبط الصوت المفضل لديك للإشعارات الافتراضية:

تغيير صوت اشعارات الايفون

1. افتح تطبيق الإعدادات

قم بالوصول إلى إعدادات جهاز iPhone الخاص بك عن طريق النقر على أيقونة الترس على شاشتك الرئيسية.

2. انتقل إلى علامة التبويب "الأصوات والحس اللمسي".

قم بالتمرير لأسفل وحدد "الأصوات والحس اللمسي" من قائمة الخيارات.

3. حدد خيار "التنبيهات الافتراضية".

ضمن قائمة "الأصوات والحس اللمسي"، اختر "التنبيهات الافتراضية".

4. اختر الصوت الجديد الخاص بك

اختر صوتًا جديدًا لنغمة التنبيه من الخيارات المتاحة، يمكنك الاختيار من الأصوات المضمنة، أو شراء النغمات من Tone Store، أو اختيار عدم وجود صوت على الإطلاق.

5.تغيير الاهتزاز اللمسي (اختياري)

في شاشة "التنبيهات الافتراضية -> اللمس"، يمكنك أيضًا تغيير الاهتزاز اللمسي المستخدم للإشعارات.

6. تأكيد وحفظ

اضغط على "رجوع" أو انتقل إلى الشاشة السابقة لتأكيد التغييرات وحفظها.

الآن، ستعكس جميع أصوات إشعارات iPhone المستقبلية باستخدام نغمة التنبيه الافتراضية الصوت الجديد الذي حددته.

أشياء يجب ملاحظتها

- يتحكم إعداد التنبيهات الافتراضية في صوت التطبيقات التي تستخدم صوت الإشعارات الافتراضي، مثل Facebook وInstagram. ولا يؤثر على التطبيقات ذات الأصوات المخصصة.

- تتم إدارة صوت تطبيق رسائل Apple بشكل منفصل من خلال تفضيل "نغمة النص" في إعدادات "الأصوات والحس اللمسي".

العودة إلى صوت التنبيهات السابق

إذا قمت بالتحديث من iOS 16 إلى iOS 17 وترغب في العودة إلى صوت التنبيه السابق، فاتبع الخطوات التالية:

- الوصول إلى إعدادات الصوت.

- اختر "Tri-tone" كإعداد التنبيهات الافتراضية الجديد.