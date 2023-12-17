كيفية منع واتساب من ملء مساحة تخزين هاتفك.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) واتساب عبارة عن منصة مراسلة مستخدمة على نطاق واسع تعمل على تبسيط الاتصال، ولكنها يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث فوضى في تطبيق التخزين والمعرض بهاتفك نظرًا لأننا نتلقى الكثير من الرسائل وملفات الوسائط المتعددة وغيرها.

يمكن أن يؤدي هذا إلى بطء الأداء ومشكلات التخزين غير الضرورية وبعض أمور أخرى لذا يوفر هذا الدليل إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية التحكم في الحفظ التلقائي لملفات الوسائط والحد منه، مما يضمن جهازًا أكثر نظافة وتنظيمًا.

الإعداد الافتراضي لرؤية الوسائط:

عندما تقوم بتنزيل ملف وسائط على واتساب، يتم حفظه تلقائيًا في معرض هاتفك، بشكل افتراضي، يتم تشغيل خيار رؤية الوسائط.

لتغيير هذا الإعداد ومنع فوضى الوسائط:

اضغط على النقاط الثلاث لمزيد من الخيارات.

انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات.

قم بإيقاف تشغيل رؤية الوسائط.

ويؤثر هذا الإعداد فقط على الوسائط الجديدة التي تم تنزيلها بعد التغيير؛ ولا ينطبق على الوسائط الموجودة.

إيقاف كهف الوسائط في جميع الدردشات:

لإيقاف حفظ الوسائط من جميع محادثاتك الفردية والجماعية:

اضغط على المزيد من الخيارات.

انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات.

قم بإيقاف تشغيل رؤية الوسائط.

يمنع هذا واتساب من حفظ الوسائط تلقائيًا في جميع محادثاتك، مع الحفاظ على معرض أكثر نظافة.

إعدادات الدردشة الفردية أو الجماعية:

إذا كنت تريد تخصيص رؤية الوسائط لمحادثات أو مجموعات معينة، فاتبع الخطوات التالية:

افتح الدردشة الفردية أو المجموعة.

اضغط على المزيد من الخيارات وحدد عرض جهة الاتصال أو معلومات المجموعة.

اضغط على اسم جهة الاتصال أو موضوع المجموعة.

انقر فوق رؤية الوسائط، واختر لا، وقم بالتأكيد بالضغط على موافق.

يتيح لك ذلك تخصيص إعدادات رؤية الوسائط لمحادثات محددة، مما يمنحك المزيد من التحكم في ما يتم حفظه في معرض الصور الخاص بك.