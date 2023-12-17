سخن أكلك وأنت فى الشارع.. تعرف على أول حقيبة ميكروويف بالعالم

MENAFN - Youm7) لا يوجد شيء أكثر راحة من تناول وجبة ساخنة لطيفة فى يوم شتوى بارد، خاصة عندما تكون بالخارج، ولكن ماذا لو لم يكن لديك وسيلة لتسخين غدائك أو طلب وجبة ساخنة؟ وهنا يأتى دور أول حقيبة "ميكروويف " فى العالم، وهى مصنوعة من قماش مبتكر طورته شركة يابانية Sanki Consys Co. Ltd، حيث تبدو حقيبة Willtex 'Willcook' مثل حقيبة اللاب توب العادية، ولكن يمكنها تسخين كل ما قمت بتخزينه بداخلها إلى درجة حرارة 80 درجة مئوية فى 5 دقائق فقط، وتزن الحقيبة نفسها 160 جرامًا فقط، بينما تزن حزمة البطارية القابلة لإعادة الشحن 120 جرامًا إضافية.

الميكروويف

الابتكار الحقيقى وراء حقيبة الميكروويف Willcook هو النسيج القابل للتمدد الذى يولد الحرارة فقط عن طريق سحب الطاقة من حزمة البطارية، على الرغم من أن شركة Sanki Consys لا تخوض فى تفاصيل كبيرة حول مجموعتها الواسعة من الأقمشة الذكية "Fabrinics"، إلا أنها فى هذه الحالة بالذات عبارة عن مزيج من الأسلاك الكهربائية القابلة للتمدد والألياف الموصلة المنسوجة، ويتمتع القماش الثورى بنفس المرونة والخفة التى يتمتع بها القماش العادى، ولكنه يوفر تسخينًا سريعًا وموحدا، وفقا لموقع

oddity central.

طريقة عمل الحقيبة

يصل الجزء الداخلى من حقيبة الميكروويف Willcook إلى 80 درجة مئوية فى 5 دقائق بعد تشغيله، ولكن يمكن للمستخدمين ضبط درجة الحرارة بين 40 درجة مئوية و250 درجة مئوية عبر تطبيق الهاتف الذكى المسمى Hotopia، وتدوم حزمة البطارية المضمنة لمدة 8 ساعات عند الشحن الكامل وتحتوى على جيب صغير مخصص على جانب الحقيبة.

التطبيق المتحكم فى درجة الحرارة

كما أن الخصائص العازلة لنسيجها المبتكر تجعل حقيبة Willtex Willcook رائعة للحفاظ على المشروبات باردة فى الصيف.