الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاع واسعة النطاق بقيمة 886 مليار دولار لعام 2024

(MENAFN
) في حركة تشريعية هامة، قرر الكونغرس الأمريكي يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر, الموافقة على ميزانية دفاع واسعة النطاق بقيمة 886 مليار دولار لعام 2024. وتتضمن هذه الحزمة الشاملة للإنفاق، التي حصلت على موافقة مسبقة من مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، مجموعة من الأحكام، بما في ذلك تمديد نظام المراقبة الإلكترونية الذي يستخدمه خدمات المخابرات الأمريكية لمراقبة المواطنين الأجانب خارج حدود البلاد.
كما تتخذ الحكومة قرارًا بتخصيص تمويلات كبيرة، حازت على دعم من مجلس النواب، لتعزيز موقف الردع والدفاع الأمريكي في منطقة الهادي والمحيط الهندي. ويتم التركيز بشكل خاص على التصدي للتأثير المتنامي للصين في تلك الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، يُوسع ميزانية برنامج المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مما يمكن من تحرير تدفق تدريجي لمبلغ 300 مليون دولار لكييف. ومع ذلك، يُعتبر هذا التمويل قصيرًا بشكل ملحوظ مقارنة بالمبلغ البالغ 61 مليار دولار الذي يتعين المصادقة عليه بحلول نهاية العام. ويشكل هذا التمويل جزءًا من حزمة مساعدة شاملة تهدف إلى دعم جهود أوكرانيا في ميدان الدفاع، والتي تخضع حاليًا للدراسة في الكونغرس.
كذلك يتم تمديد قانون المراقبة الإلكترونية في الخارج، وهو إجراء يواجه انتقادات حادة من قبل منظمات الدفاع عن الخصوصية. ويأتي هذا التمديد في وقت حرج، حيث يكاد يكون على وشك الانتهاء. ويسمح البرنامج المثير للجدل، الذي يتسم بالانتقادات بسبب انتهاك حقوق الخصوصية، لخدمات الأمان الأمريكية بمراقبة المواطنين غير الأمريكيين في الخارج، بما في ذلك الوصول إلى رسائلهم الإلكترونية، دون الحاجة إلى أمر قضائي.
في حين أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر راي، على ضرورة تمديد قانون المراقبة، مشيرًا إلى أن السماح له بالانتهاء سيعادل "تسليح مناحرة واحدة". ويؤكد قرار تمديد البرنامج المثير للجدل لعدة أشهر إلى حد كبير الجدل المستمر بشأن التوازن بين ضرورات الأمن القومي وحقوق الخصوصية الفردية ضمن الإطار التشريعي.
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