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الأشجار العطشانة للجمزاوي تعزز الروح الوطنية لدى الطفل

12/17/2023 4:21:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر عن دار جدل للنشر والتوزيع؛ مسرحية شعرية للأطفال بعنوان "الأشجار العطشانة"، للدكتورة نهلة الجمزاوي، وهي مسرحية رمزية تعزز الروح الوطنية لدى الطفل وتغرس فيه المحبة ومقاومة المحتل.
ترمز المسرحية الى أطفال فلسطين في دفاعهم عن الوطن وقدرتهم على التصدي للأعداد، وتحقيق حلمهم في النصر، وطرد الأعداء المحتلين، من خلال حكاية تدور أحداثها في قرية مفترضة جميلة ووادعة، تدعى "أم الخيرات"، تهاجمها أسراب الغربان وتحتل أشجارها وتطرد سكانها من العصافير والطيور والكائنات الأخرى، فتحزن أشجار الزيتون والتين والرمان واللوز وتشارف على الجفاف، لكن أهل القرية لا يستسلمون، للغربان، فتهب العصافير مدافعة عن أعشاشها، كما تهب الطيور الأخرى لمساعدتها، وتتدخل الشمس والنجوم والقمر والريح والغيوم والأشجار، وكل مكونات الطبيعة لمساعدة الأطفال في معركة التحرير التي تنتهي بهزيمة الغربان والبومة وعصاباتهم وتعود الفرحة والنور إلى قرية أم الخيرات.
الجمزاوي تقول في تقديمها للمسرحية: "إن مسرحية الأشجار العطشانة تتكئ على الموروث الشعبي في إيقاعها الموسيقي واللغوي العام. لذا جاء الاشتغال على اللهجة المحكية في معظم بنائها اللغوي مبررا، من أجل الحفاظ على جماليات الموروث، وتأكيد إمكانية توظيفه في بناء حكاية غرائبية الشكل عمدت من خلالها إلى تعميق الارتباط بالوطن، وضرورة الدفاع عنه عبر حكاية رمزية تدور أحداثها بين شخصيات غريبة، هي مفردات الطبيعة المكونة لهذا الوطن من شمس وهواء وشجر ومطر وطيور".
وتضيف الجمزاوي، استنطقت هذه المفردات لتؤدي أدوارا على خشبة المسرح تعبر من خلالها عن نفسها، بوصفها شخصيات كاملة متكاملة، مما يجعلها أكثر التصاقا بروح الطفل وخياله بلغة شعرية مستمدة من إيقاع الموروث، ولكن عبر كلمات جديدة تتلاءم وطبيعة الحكاية. التي تهدف إلى تعزيز فعل المقاومة ضد المعتدين، فالعصافير ومن ساندها من الطيور، ومن مفردات الطبيعة في مواجهة الغربان والبومة، وعصبتها المعتدية، ليكون النصر في النهاية لقيم الخير والحب والحق والعدل. معبرة ومتسقة مع الأحداث التي يعيشها أهلنا في فلسطين.
تأتي المسرحية بوصفها واحدة من سلسلة الأعمال المسرحية "أنا الفرح" الشعرية، التي أطلقتها الجمزاوي عبر سنوات قدمت خلالها قضايا الحياة الإنسانية بلغة مجازية رمزية في أغلب الأحيان وفق لغة شعرية غنائية سلسة.
ويذكر أن الدكتورة نهلة الجمزاوي، حاصلة على درجتي الدكتوراه والماجستير في الفلسفة، وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية. وهي عضو رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب، واتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
وصدر لها ما يقارب الخمسين عملا إبداعيا حتى الآن، ما بين المقروء والمرئي المسموع، في مجالات الفكر، والفلسفة، والقصة، والشعر، والمسرح، والرواية، وأدب الطفل بفروعه الشعرية والنثرية.
وكتبت عددا من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية التاريخية، والكرتونية، ولها قصائد وأوباريتات غنائية تبث على عدد من الفضائيات العربية، كما شاركت بعض قصائدها التربوية، في المناهج المدرسية لوزارة التربية والتعليم الأردنية. وفازت بعدد من الجوائز العربية والعالمية في مختلف الفنون الإبداعية للأطفال والكبار.

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