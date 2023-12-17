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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لـ آل خطاب

12/17/2023 4:21:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق بالمرحوم الحاج عمر حسن ال خطاب ( ابو محمد ).

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.







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