مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لـ آل خطاب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لـ آل خطاب
التاريخ
12/17/2023 4:21:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق بالمرحوم الحاج عمر حسن ال خطاب ( ابو محمد ).
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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