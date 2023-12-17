القوات المسلحة تفتح باب التجنيد
التاريخ
12/17/2023 4:21:29 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن فتح باب التجنيد لحملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المعلنة أدناه.
ونشرت القوات المسلحة، الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، رفقة الوثائق الواجب توفرها عند تقديم الطلبات.
وتاليا التفاصيل:
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