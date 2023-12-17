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القوات المسلحة تفتح باب التجنيد

12/17/2023 4:21:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن فتح باب التجنيد لحملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المعلنة أدناه.


ونشرت القوات المسلحة، الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، رفقة الوثائق الواجب توفرها عند تقديم الطلبات.


وتاليا التفاصيل:





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