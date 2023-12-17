المواصفات توضح بشأن وزن أسطوانة الغاز (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت مؤسسة
المواصفات والمقاييس المواطنين إلى إبلاغها في حال الشّك بوزن أسطوانات الغاز
المنزليّ أو وجود خلل في الأسطوانة أو الصّمام على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد
065301243.
وأوضحت المؤسسة عبر
فيديو نشرته على صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ إنّ الوزن الإجماليّ
لاسطوانة الغاز هو وزن الأسطوانة فارغة مضافاً إليه 12.5 كغ وهو وزن الغاز
المسال المعبأ داخلها.
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