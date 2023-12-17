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المواصفات توضح بشأن وزن أسطوانة الغاز (فيديو)

12/17/2023 4:21:29 AM

(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين إلى إبلاغها في حال الشّك بوزن أسطوانات الغاز المنزليّ أو وجود خلل في الأسطوانة أو الصّمام على هاتف وواتساب الشّكاوى الموحّد 065301243.

وأوضحت المؤسسة عبر فيديو نشرته على صفحاتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ إنّ الوزن الإجماليّ لاسطوانة الغاز هو وزن الأسطوانة فارغة مضافاً إليه 12.5 كغ وهو وزن الغاز المسال المعبأ داخلها.

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